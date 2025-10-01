Hermès Aktie

2 084,00EUR -9,00EUR -0,43%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

01.10.2025 11:37:29

Hermès (Hermes International) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 2440 auf 2545 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Louise Singlehurst rollte ihre Bewertungsbasis für den Luxuskonzern am Dienstag im halbjährlichen Turnus nach vorne und passte obendrein ihre Schätzungen etwas an. Mit Blick auf den Quartalsbericht rechnet sie mit einer anhaltend starken Outperformance des Umsatzes in einem schwierigen Umfeld./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 18:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2 545,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2 082,00 € 		Abst. Kursziel*:
22,24%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2 084,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,12%
Analyst Name::
Louise Singlehurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

