ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio vor den im November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das vom Reifenhersteller Conti abgespaltene Unternehmen habe für das dritte Quartal einen Umsatz unter dem Vorjahresniveau und eine leicht höhere bereinigte operative Ergebnismarge als im ersten Halbjahr 2025 prognostiziert, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das entspreche weitgehend seinen Schätzungen./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.