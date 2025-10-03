Ferrari Aktie

426,20EUR -2,90EUR -0,68%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

03.10.2025 08:37:04

Ferrari Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 570 auf 579 Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein solider Preismix dürfte geringere Auslieferungen kompensiert haben, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am 4. November. Zunächst stehe aber erst einmal der Kapitalmarkttag am 8. und 9. Oktober mit neuen mittelfristigen Zielen im Fokus./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

