Aumovio Aktie

36,86EUR 1,84EUR 5,25%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

02.10.2025 21:39:31

Aumovio Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio vor den im November erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Er rechne für das dritte Quartal mit einem Umsatzrückgang von 3 bis 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einer Marge von 3,2 Prozent, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da es sich um das erste Quartal handele, in dem das vom Reifenhersteller Conti abgespaltene Unternehmen einen Geschäftsbericht veröffentliche, werde der Markt wohl auf alle Details der einzelnen Geschäftsbereiche gespannt sein. Auch eine Aktualisierung des Auftragsbestands der einzelnen Geschäftsbereiche dürfte im Fokus stehen./rob/ck//he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:50 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aumovio Overweight
Unternehmen:
Aumovio 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
36,80 € 		Abst. Kursziel*:
41,30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
36,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,07%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

