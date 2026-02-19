Enel Aktie
|8,87EUR
|-0,42EUR
|-4,54%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Ein Gesetzesentwurf der italienischen Regierung, der noch vom Parlament gebilligt werden müsse, sehe ab 2026 und für einen Zeitraum von zwei Jahren höhere Steuern für Energiekonzerne vor, schrieb Bartlomiej Kubicki am Donnerstag in seiner Branchenbetrachtung. Am meisten wären davon Terna und Italgas betroffen. Dagegen sollte dies sich bei Snam und Enel weniger auswirken. Für Enel rechnet Kubicki mit jährlich rund 100 Millionen Euro, was für seine Ergebnisschätzungen (EPS) einem Risiko von 1,4 Prozent entspreche./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8,90 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8,90 €
|
Abst. Kursziel*:
0,00
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,36%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
16.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|12:32
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|07:11
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|07:11
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|12:32
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:11
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Enel Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8,89
|-4,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:00
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|12:40
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|12:13
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Santander Buy
|UBS AG
|11:34
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:17
|KRONES Buy
|UBS AG
|11:07
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:05
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|11:05
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|11:04
|Airbus Buy
|UBS AG
|11:02
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Renault Sell
|UBS AG
|10:40
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|freenet Sell
|UBS AG
|09:48
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:03
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.