CTS Eventim Aktie

65,85EUR 0,85EUR 1,31%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

19.02.2026 12:40:06

CTS Eventim Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim vor den am 29. März erwarteten Jahreszahlen von 108 auf 115 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Gegenwind habe nachgelassen, weshalb er optimistisch sei, dass der Eventveranstalter und Ticketvermarkter seine Jahresprognose für 2025, sowohl für den Umsatz als auch für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda), erreichen werde, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Analyst sieht eine positive Entwicklung bis weit in das Geschäftsjahr 2026 hinein./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65,75 € 		Abst. Kursziel*:
74,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74,64%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CTS Eventim

Analysen zu CTS Eventim

12:40 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 CTS Eventim Buy UBS AG
26.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 65,85 1,31% CTS Eventim

