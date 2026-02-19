CTS Eventim Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim vor den am 29. März erwarteten Jahreszahlen von 108 auf 115 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Gegenwind habe nachgelassen, weshalb er optimistisch sei, dass der Eventveranstalter und Ticketvermarkter seine Jahresprognose für 2025, sowohl für den Umsatz als auch für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda), erreichen werde, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Analyst sieht eine positive Entwicklung bis weit in das Geschäftsjahr 2026 hinein./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu CTS Eventim
