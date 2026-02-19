Vonovia Aktie
|27,26EUR
|0,28EUR
|1,04%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36,60 Euro belassen. Das Geschäftsmodell des Wohnimmobilienkonzerns besteche durch sehr planbare Cashflows, steigende Mieten und Immobilienbewertungen sowie zusätzlichem überproportionalen Wachstum im operativen Geschäft jenseits der Vermietung, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkt im vergangenen Jahr dagegen habe alle positiven Aspekte ausgeblendet und nur stark negativ auf Zinssteigerungen reagiert./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben E rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
