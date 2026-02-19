TotalEnergies Aktie

66,36EUR 1,16EUR 1,78%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

19.02.2026 16:45:38

TotalEnergies Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Totalenergies auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 73 Euro belassen. Der Ölkonzern biete hohe, stetig steigende Dividenden, die von Aktienrückkäufen aufgewertet würden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der soliden Bilanz und steigenden Free Cashflows seien die Wachstumsstrategie und die Ausschüttungen gut finanzierbar./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
66,43 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
66,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

