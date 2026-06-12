HUGO BOSS Aktie

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WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

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12.06.2026 14:23:27

HUGO BOSS Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hugo Boss bei einem unveränderten fairen Wert von 42 Euro je Aktie von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Das freiwillige Übernahmeangebot der Frasers Group für den Modekonzern sei keine große Überraschung, schrieb Thomas Maul zu seiner neuen Einstufung am Freitag. Trotz Übernahme- und Restrukturierungsstory sei das Aufwärtspotenzial begrenzt./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Halten
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
39,79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
39,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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