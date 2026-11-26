Drägerwerk vz. Aktie
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WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
Drägerwerk Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Drägerwerk nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag vergangene Woche habe sich der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern ehrgeizige Ziele für 2030 gesetzt, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die Sicherheitstechnik sollte ein entscheidender Wachstums- und Profitabilitätstreiber bleiben, während im Medizinbereich das Ausmaß der angestrebten Profitabilitätssteigerung weiter die entscheidende Frage sei./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
123,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-27,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
119,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,75%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
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|
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Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
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|20.11.26
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|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
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|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
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|14.07.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Drägerwerk vz. Buy
|Warburg Research
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
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|Drägerwerk vz. Hold
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|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)