NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Drägerwerk nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag vergangene Woche habe sich der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern ehrgeizige Ziele für 2030 gesetzt, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die Sicherheitstechnik sollte ein entscheidender Wachstums- und Profitabilitätstreiber bleiben, während im Medizinbereich das Ausmaß der angestrebten Profitabilitätssteigerung weiter die entscheidende Frage sei./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.