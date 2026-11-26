FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Schaeffler von 10 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Auto- und Industriezulieferer profitiere zwar von seinem diversifizierten Geschäftsmodell, die Belastungen durch den Bereich E-Mobilität sowie die Kosten für die angekündigten Sparmaßnahmen belasteten jedoch kurzfristig die Marktstimmung sowie die berichteten Ergebnisgrößen, schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich nach unten./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 09:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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