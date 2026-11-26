Aroundtown Aktie
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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 1,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Neunmonatszahlen der Immobiliengesellschaft wertete Analyst Thomas Rothäusler neutral, wie er in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion schrieb. Die Zielspanne für das operative Ergebnis (FFO I) 2026 sei nach oben hin eingeengt worden, was leicht über seiner Schätzung liege und dem Konsens entspreche./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1,77 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,38%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
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