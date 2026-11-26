FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 1,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Neunmonatszahlen der Immobiliengesellschaft wertete Analyst Thomas Rothäusler neutral, wie er in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion schrieb. Die Zielspanne für das operative Ergebnis (FFO I) 2026 sei nach oben hin eingeengt worden, was leicht über seiner Schätzung liege und dem Konsens entspreche./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET



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