Boeing Aktie
|176,00EUR
|-0,54EUR
|-0,31%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing nach optimistischen Aussagen des Finanzchefs mit einem Kursziel von 267 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Am Dienstag sei die Aktie um etwas mehr als 10 Prozent gestiegen, nachdem sie seit den vorgelegten Quartalszahlen allerdings um 20 Prozent abgesackt war, schrieb Analyst Douglas Harned am Mittwoch. Er habe dies bereits als deutliche Überreaktion auf die Auswirkungen der Verzögerung beim 777X-Programm sowie auf die höheren kurzfristigen Investitionsausgaben interpretiert, erinnerte er./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 267,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 205,38
|
Abst. Kursziel*:
30,00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 205,38
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,00%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
02.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.12.25
|Boeing-Aktie mit Kurssprung: Optimistische Cashflow-Aussagen beflügeln (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
02.12.25
|Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)