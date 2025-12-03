Boeing Aktie

176,00EUR -0,54EUR -0,31%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

03.12.2025 10:31:32

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing nach optimistischen Aussagen des Finanzchefs mit einem Kursziel von 267 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Am Dienstag sei die Aktie um etwas mehr als 10 Prozent gestiegen, nachdem sie seit den vorgelegten Quartalszahlen allerdings um 20 Prozent abgesackt war, schrieb Analyst Douglas Harned am Mittwoch. Er habe dies bereits als deutliche Überreaktion auf die Auswirkungen der Verzögerung beim 777X-Programm sowie auf die höheren kurzfristigen Investitionsausgaben interpretiert, erinnerte er./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 267,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 205,38 		Abst. Kursziel*:
30,00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 205,38 		Abst. Kursziel aktuell:
30,00%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

