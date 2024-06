NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 18,50 auf 19,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe nach dem Kapitalmarkttag der Bank seine Ergebnisschätzungen (EPS) erhöht, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sehe er eine attraktive Bewertung und rechne weiter damit, dass ING in den kommenden Jahren einen hohen Anteil seiner Marktkapitalisierung an die Aktionäre ausschütten werde./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.