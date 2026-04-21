Intesa Sanpaolo Aktie

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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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21.04.2026 19:36:27

Intesa Sanpaolo Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,60 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marco Nicolai gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die Quartalsberichte italienischer Banken. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Unsicherheit rechnet er nicht damit, dass die Ausblicke angepasst werden. Er favorisiert für die anstehende Berichtssaison BPE wegen stabilerer Provisionseinnahmen. Aber auch Intesa Sanpaolo sei ein Favorit wegen der hohen Ausschüttungsrendite./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:23 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
7,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,79 € 		Abst. Kursziel*:
24,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,18%
Analyst Name::
Marco Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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