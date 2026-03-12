Daimler Truck Aktie
|43,10EUR
|1,15EUR
|2,74%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Prognose für die Profitabilität 2026 liege unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das liege an den Kosten der Importzölle. In diesem Monat begännen die angekündigten Aktienrückkäufe./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
43,47 €
|
Abst. Kursziel*:
-21,79%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
43,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,11%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
