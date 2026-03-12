Daimler Truck Aktie

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

12.03.2026 09:55:05

Daimler Truck Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Prognose für die Profitabilität 2026 liege unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das liege an den Kosten der Importzölle. In diesem Monat begännen die angekündigten Aktienrückkäufe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

