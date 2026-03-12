Brenntag Aktie

47,37EUR 0,81EUR 1,74%
Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 09:37:11

Brenntag SE Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Die Zielvorgabe des Chemikalienhändlers für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 impliziere keine nennenswerte Verschlechterung der Preise und Nachfrage, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Underperform
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
47,17 € 		Abst. Kursziel*:
-10,96%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
47,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,34%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

mehr Analysen
08:57 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
04.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
04.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 Brenntag Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 47,03 1,01% Brenntag SE

Aktuelle Aktienanalysen

09:37 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
09:36 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09:36 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
09:24 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
09:20 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:15 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:15 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:15 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:15 BMW Outperform Bernstein Research
09:14 RWE Market-Perform Bernstein Research
09:02 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:57 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
08:57 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
08:53 Zalando Overweight Barclays Capital
08:52 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
08:52 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:47 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:36 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
08:33 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Roche Overweight Barclays Capital
08:10 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:04 RWE Outperform RBC Capital Markets
07:48 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:47 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:41 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
07:31 Tesla Equal Weight Barclays Capital
07:31 Kering Neutral UBS AG
07:30 Fresenius Overweight Barclays Capital
07:30 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
07:26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:18 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
07:18 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:11 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
07:09 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
07:07 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
07:05 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:04 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:55 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:54 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
11.03.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen