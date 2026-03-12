Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Die Zielvorgabe des Chemikalienhändlers für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 impliziere keine nennenswerte Verschlechterung der Preise und Nachfrage, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
