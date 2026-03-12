BMW Aktie

12.03.2026 09:36:37

BMW Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Philippe Houchois in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Am Markt werde man sich wohl auf den Ausblick des Autoherstellers für die Barmittel konzentrieren, der etwas schwach sei./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
80,18 € 		Abst. Kursziel*:
24,72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
79,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,09%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

