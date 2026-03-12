BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Philippe Houchois in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Am Markt werde man sich wohl auf den Ausblick des Autoherstellers für die Barmittel konzentrieren, der etwas schwach sei./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:34
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:34
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
80,18 €
Abst. Kursziel*:
24,72%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
79,94 €
Abst. Kursziel aktuell:
25,09%
Analyst Name::
Philippe Houchois
KGV*:
-
