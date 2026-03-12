BMW Aktie
|79,82EUR
|-1,10EUR
|-1,36%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. In diesem habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognosen des Autobauers für das laufende Jahr deckten sich mit den Schätzungen am Markt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
80,18 €
|
Abst. Kursziel*:
7,26%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
79,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,74%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
