Hannover Rück Aktie
|254,20EUR
|5,80EUR
|2,33%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Die Bilanz des Rückversicherers sei widerstandsfähig, schrieb Philip Kett in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Hannoveraner hätten ihn erneut positiv überrascht./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
360,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
253,20 €
|
Abst. Kursziel*:
42,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
254,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,62%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
|Hannover Rück
|254,40
|2,42%
