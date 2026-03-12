LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Konferenz mit der Finanzchefin Helene von Roeder mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus habe sich auf das erste Quartal und den Ausblick 2026, den Umbau von Life Science sowie die Margen in den einzelnen Sparten gerichtet, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochnachmittag./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 15:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.