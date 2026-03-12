Merck Aktie
|110,85EUR
|-0,05EUR
|-0,05%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Konferenz mit der Finanzchefin Helene von Roeder mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus habe sich auf das erste Quartal und den Ausblick 2026, den Umbau von Life Science sowie die Margen in den einzelnen Sparten gerichtet, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochnachmittag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
110,45 €
|
Abst. Kursziel*:
17,70%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
110,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
