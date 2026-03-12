Merck Aktie

110,85EUR -0,05EUR -0,05%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

12.03.2026 09:55:40

Merck Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Konferenz mit der Finanzchefin Helene von Roeder mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus habe sich auf das erste Quartal und den Ausblick 2026, den Umbau von Life Science sowie die Margen in den einzelnen Sparten gerichtet, schrieb Charles Pitman-King am Mittwochnachmittag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
110,45 € 		Abst. Kursziel*:
17,70%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
110,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaA

