GSK Aktie

23,76EUR -0,06EUR -0,25%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

12.03.2026 09:56:14

GSK Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Der wöchentliche Absatz des Medikaments Blenrep habe sich zuletzt stark erhöht, schrieb James Gordon am Mittwochnachmittag. Beim Mittel Apretude habe sich dagegen nicht viel getan./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
20,55 £ 		Abst. Kursziel*:
-7,54%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
20,52 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

