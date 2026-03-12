GSK Aktie
|23,76EUR
|-0,06EUR
|-0,25%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
12.03.2026 09:56:14
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Der wöchentliche Absatz des Medikaments Blenrep habe sich zuletzt stark erhöht, schrieb James Gordon am Mittwochnachmittag. Beim Mittel Apretude habe sich dagegen nicht viel getan./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 13:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
20,55 £
|
Abst. Kursziel*:
-7,54%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
20,52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
11.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
11.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|GSK: Verkauf von Arzneikandidat-Rechten - Aktie im Minus (Dow Jones)
|
09.03.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.03.26
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
03.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Börsianer treten nachmittags Rückzug an (finanzen.at)