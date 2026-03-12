RWE Aktie
|55,08EUR
|1,42EUR
|2,65%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Abschätzbarkeit der Ergebnisse je Aktie 2026 bis 2031 sei gut, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Der Aktienkurs von RWE sollte am Donnerstag den europäischen Versorgersektor hinter sich lassen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:21 / GMT
