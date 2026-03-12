RWE Aktie
|55,02EUR
|1,36EUR
|2,53%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener seien mit der avisierten Ergebnissteigerung um jährlich 12 Prozent bis 2031 noch konservativ, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag nach den Zahlen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:21 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,00 €
|
Abst. Kursziel*:
9,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,05%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-
