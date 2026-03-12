RWE Aktie

55,02EUR 1,36EUR 2,53%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

12.03.2026 09:15:32

RWE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener seien mit der avisierten Ergebnissteigerung um jährlich 12 Prozent bis 2031 noch konservativ, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag nach den Zahlen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:21 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,00 € 		Abst. Kursziel*:
9,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,05%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

