Porsche vz. Aktie
|36,81EUR
|-0,99EUR
|-2,62%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Sowohl die Zahlen für das vergangene Jahr als auch der Ausblick für 2026 hätten leicht unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Restrukturierungsmaßnahmen erschienen unzureichend, die Belastungen durch China und die weltweiten Handelsbeschränkungen auszugleichen./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36,85 €
|
Abst. Kursziel*:
11,26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,38%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:27
|Freundlicher Handel: MDAX am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|EQS-News: Porsche stellt sich neu auf: „Schlanker, schneller und noch begehrlicher“ (EQS Group)
|
11.03.26
|EQS-News: Porsche is realigning itself: 'Leaner, faster and even more desirable' (EQS Group)