12.03.2026 09:41:45

Porsche vz Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Sowohl die Zahlen für das vergangene Jahr als auch der Ausblick für 2026 hätten leicht unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Restrukturierungsmaßnahmen erschienen unzureichend, die Belastungen durch China und die weltweiten Handelsbeschränkungen auszugleichen./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
36,85 € 		Abst. Kursziel*:
11,26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,38%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

