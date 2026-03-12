HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Sowohl die Zahlen für das vergangene Jahr als auch der Ausblick für 2026 hätten leicht unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Restrukturierungsmaßnahmen erschienen unzureichend, die Belastungen durch China und die weltweiten Handelsbeschränkungen auszugleichen./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



