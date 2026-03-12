NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers liege um sechs Prozent über dem Konsens, schrieb Nick Housden in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick impliziere etwas niedrigere Margen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:55 / EDT



