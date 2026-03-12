Daimler Truck Aktie
|43,68EUR
|1,73EUR
|4,12%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers liege um sechs Prozent über dem Konsens, schrieb Nick Housden in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick impliziere etwas niedrigere Margen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43,52 €
|
Abst. Kursziel*:
14,89%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
43,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,47%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
