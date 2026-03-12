Daimler Truck Aktie

43,68EUR 1,73EUR 4,12%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

12.03.2026 09:42:20

Daimler Truck Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers liege um sechs Prozent über dem Konsens, schrieb Nick Housden in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick impliziere etwas niedrigere Margen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
43,52 € 		Abst. Kursziel*:
14,89%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
43,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,47%
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

