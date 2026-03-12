RTL Aktie
|35,80EUR
|0,85EUR
|2,43%
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
RTL Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Einnahmen des Medienhauses aus dem TV-Anzeigengeschäft seien um sieben Prozent zurückgegangen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RTL Market-Perform
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
35,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,73%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
35,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,20%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
