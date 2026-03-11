Renault Aktie
|28,85EUR
|0,40EUR
|1,41%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renault mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Im derzeitigen Umfeld sei jede Wachstumsstrategie ambitioniert, doch die vom Autobauer skizzierten Kostenmaßnahmen sollten zu guten Resultaten führen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Dazu sollte die aktualisierte Dividendenpolitik das Interesse der Anleger an der Aktie steigern./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,56 €
|
Abst. Kursziel*:
40,06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,65%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|28,72
|0,95%
