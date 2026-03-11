LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Consumergeschäft habe im vergangenen Quartal positiv überrascht, der Bereich Klebstoffe hingegen enttäuscht, schrieb Warren Ackerman am Mittwochmorgen. Im Fokus stünden indes der vom Unternehmen signalisierte, schwache Start ins neue Jahr sowie die breite Margenzielspanne für 2026. Die Frage sei, ob der Ausblick bereits die Entwicklung der Öl- und Gaspreise berücksichtige./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:54 / GMT





