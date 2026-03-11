Henkel vz. Aktie
|69,78EUR
|-3,08EUR
|-4,23%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Consumergeschäft habe im vergangenen Quartal positiv überrascht, der Bereich Klebstoffe hingegen enttäuscht, schrieb Warren Ackerman am Mittwochmorgen. Im Fokus stünden indes der vom Unternehmen signalisierte, schwache Start ins neue Jahr sowie die breite Margenzielspanne für 2026. Die Frage sei, ob der Ausblick bereits die Entwicklung der Öl- und Gaspreise berücksichtige./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
69,74 €
|
Abst. Kursziel*:
14,71%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
69,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,65%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
