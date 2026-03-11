LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 liege 2 Prozent über der Konsensschätzung und für das laufende Quartal deutlich über den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.