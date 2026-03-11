WACKER CHEMIE Aktie
|72,65EUR
|4,15EUR
|6,06%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
11.03.2026 12:59:37
WACKER CHEMIE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 liege 2 Prozent über der Konsensschätzung und für das laufende Quartal deutlich über den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Equal Weight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
70,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,20%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
72,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,02%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
14:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Wacker Chemie auf 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro (dpa-AFX)
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:04
|AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie weiter erholt - Ausblick beruhigt (dpa-AFX)
|
10:30
|ROUNDUP: Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine WACKER CHEMIE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
07:36
|Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant (dpa-AFX)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels deutlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|71,80
|4,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:59
|Oracle Buy
|UBS AG
|13:30
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:20
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|13:17
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|13:17
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|13:15
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:12
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:12
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:09
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:51
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:33
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11:32
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|10:49
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Hold
|Warburg Research
|10:44
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|10:43
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|10:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|10:37
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:03
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|10:02
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:47
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:35
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.