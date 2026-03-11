WACKER CHEMIE Aktie

72,65EUR 4,15EUR 6,06%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

11.03.2026 12:59:37

WACKER CHEMIE Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 liege 2 Prozent über der Konsensschätzung und für das laufende Quartal deutlich über den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Equal Weight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
70,55 € 		Abst. Kursziel*:
-2,20%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
72,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,02%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:59 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
12:56 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:47 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
09:16 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
06.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.

