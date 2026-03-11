Deutsche Börse Aktie

236,20EUR -4,30EUR -1,79%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

11.03.2026 20:21:17

Deutsche Börse Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Das Management bleibe zuversichtlich hinsichtlich der Aussichten für den Börsenbetreiber, der über eine breite Palette von Geschäftsbereichen verfüge, die von strukturellen Wachstumstreibern profitierten, schrieb Ben Bathurst am Mittwoch. Künstliche Intelligenz (KI) werde als Chance zur Steigerung der Effizienz angesehen, wobei der Konzern wegen der Exklusivität seiner Datenbestände und der in der Regel eng mit den Kundenprozessen verflochtenem Geschäftsbereiche einen gewissen Schutz vor Disruption durch KI genieße./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

