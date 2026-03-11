Bayer Aktie

39,87EUR 0,52EUR 1,31%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

11.03.2026 10:44:28

Bayer Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach einem Treffen mit Managern von Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Die Einführung eines neuen Organisationsmodells habe die Effizienz in der Forschung und Entwicklung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns strukturell verbessert, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
39,49 € 		Abst. Kursziel*:
21,55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
39,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,39%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

