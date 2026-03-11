Bayer Aktie
|39,87EUR
|0,52EUR
|1,31%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach einem Treffen mit Managern von Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Die Einführung eines neuen Organisationsmodells habe die Effizienz in der Forschung und Entwicklung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns strukturell verbessert, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
39,49 €
|
Abst. Kursziel*:
21,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,39%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
