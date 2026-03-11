Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Joshua Spector spielte am Dienstagabend verschiedene Szenarien hinsichtlich der Chancen des Industriegasekonzerns im Zusammenhang mit dem Treibstoffbedarf der modernen Raumfahrt durch. Er sieht enormes Potenzial durch häufigere Starts größerer Raketen. Noch sei der Umsatzanteil klein, könne aber deutlich wachsen und wie der Eletronics-Bereich zum Ergebnisfaktor werden./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Linde plc
|14:07
|Linde Buy
|UBS AG
|03.03.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|25.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
