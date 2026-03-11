Henkel vz. Aktie
|69,94EUR
|-2,92EUR
|-4,01%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 2,3 Prozent sei das Schlussquartal das stärkste des Jahres gewesen, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Die Konsensprognose habe das Unternehmen gleichwohl verfehlt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,96 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
69,86 €
|
Abst. Kursziel*:
7,30%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
69,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,18%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
12:27
|DAX aktuell: DAX sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.at)
|
11:58
|Goldman Sachs Group Inc.: Sell für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
10:37
|Henkel vz-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet (finanzen.at)
|
10:22
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Henkel vz-Aktie mit Underweight in neuer Analyse (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
09:39
|Jefferies & Company Inc. gibt Henkel vz-Aktie Hold (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)