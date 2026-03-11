NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 2,3 Prozent sei das Schlussquartal das stärkste des Jahres gewesen, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Die Konsensprognose habe das Unternehmen gleichwohl verfehlt./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:30 / UTC



