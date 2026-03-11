Henkel vz. Aktie
|69,94EUR
|-2,92EUR
|-4,01%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sell" belassen. Schwächer als erwartet seien die Quartalszahlen insgesamt ausgefallen, aber besser im Bereich Haarpflege, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Die Ziele für 2026 entsprächen den Erwartungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sell
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
69,86 €
|
Abst. Kursziel*:
4,49%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
69,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,38%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
