Rheinmetall Aktie
|1 554,00EUR
|-86,00EUR
|-5,24%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durchwachsen ausgefallen, das herausragende Wachstum des Rüstungskonzerns dürfte sich aber fortsetzen, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 habe jedenfalls für mehr Klarheit gesorgt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 050,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 606,00 €
|
Abst. Kursziel*:
27,65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 561,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,33%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:37
|AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall schwächeln - Zahlen mau, Prognose durchwachsen (dpa-AFX)
|
12:27
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
12:27
|DAX aktuell: DAX sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.at)
|
12:13
|Rheinmetall-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform (finanzen.at)
|
11:49
|Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Rheinmetall-Aktie (finanzen.at)
|
11:40
|Iran-Krieg bringt Rheinmetall wohl Extra-Schub (dpa-AFX)