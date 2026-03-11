Rheinmetall Aktie

1 554,00EUR -86,00EUR -5,24%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

11.03.2026 11:20:23

Rheinmetall Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durchwachsen ausgefallen, das herausragende Wachstum des Rüstungskonzerns dürfte sich aber fortsetzen, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 habe jedenfalls für mehr Klarheit gesorgt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 050,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 606,00 € 		Abst. Kursziel*:
27,65%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 561,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,33%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

