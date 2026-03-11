Rheinmetall Aktie

1 560,50EUR -79,50EUR -4,85%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 09:55:43

Rheinmetall Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 2060 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz liege um sieben Prozent unter dem Konsens, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Gleiche gelte für das operative Ergebnis (Ebit) des Panzerbauers./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2 060,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 558,50 € 		Abst. Kursziel*:
32,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 560,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,01%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
10:01 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:55 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
03.03.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 559,00 -4,94% Rheinmetall AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:06 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
10:03 BBVA Overweight Barclays Capital
10:02 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:55 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09:47 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
09:47 Inditex Outperform RBC Capital Markets
09:46 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:46 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09:35 Porsche vz. Hold Warburg Research
09:35 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:22 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:17 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:16 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 Renault Outperform Bernstein Research
08:46 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08:45 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08:42 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
08:35 SAP Buy UBS AG
08:25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:07 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:55 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:45 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 Volkswagen Overweight Barclays Capital
07:31 Oracle Overweight Barclays Capital
07:27 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07:26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
07:18 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 Nike Overweight Barclays Capital
06:54 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
06:54 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:41 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:33 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
06:17 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
10.03.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
10.03.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Pfizer Neutral UBS AG
10.03.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
10.03.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
10.03.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 BioNTech Buy Deutsche Bank AG
10.03.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
10.03.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen