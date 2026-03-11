Symrise Aktie
|71,12EUR
|-0,14EUR
|-0,20%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 79,25 auf 81,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffehersteller an die Anfang März veröffentlichten, soliden Zahlen sowie den verhaltenen Start in das neue Jahr angepasst, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick des Unternehmens impliziere eine deutliche Geschäftsbeschleunigung nach dem ersten Quartal. Die Konsensschätzungen für das organische Wachstum könnten sich als optimistisch erweisen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Hold
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
81,20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70,84 €
|
Abst. Kursziel*:
14,62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
71,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,17%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
10.03.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Symrise auf 'Equal Weight' - Ziel 84 Euro (dpa-AFX)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-DD: Symrise AG: Michael König, buy (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-DD: Symrise AG: Michael König, Kauf (EQS Group)
|
06.03.26
|Analyse: Equal Weight-Bewertung für Symrise-Aktie von Barclays Capital (finanzen.at)
|
06.03.26
|DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Symrise von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
05.03.26
|EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, buy (EQS Group)
Analysen zu Symrise AG
|13:09
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|71,22
|-0,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:59
|Oracle Buy
|UBS AG
|13:30
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:20
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|13:17
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|13:17
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|13:15
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:12
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:12
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:09
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:51
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:33
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11:32
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|10:49
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Hold
|Warburg Research
|10:44
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|10:43
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|10:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|10:37
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:03
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|10:02
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:47
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:35
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.