WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
11.03.2026 10:50:58
VINCI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci nach einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Overweight" belassen. Der französische Infrastrukturkonzern weise defensive Merkmale auf, sei gegen Inflation gewappnet und profitiere von sogenannten Megatrends, schrieb Tom Zhang am Dienstagabend./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:03 / GMT
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|10:50
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
