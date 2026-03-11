LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci nach einer Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Overweight" belassen. Der französische Infrastrukturkonzern weise defensive Merkmale auf, sei gegen Inflation gewappnet und profitiere von sogenannten Megatrends, schrieb Tom Zhang am Dienstagabend./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:03 / GMT



