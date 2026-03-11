NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener hätten die ohnehin geringen Erwartungen im vierten Quartal noch verfehlt, schrieb Christian Frenes am Mittwoch nach Zahlen. Der Ausblick signalisiere einen längeren Weg zurück zu prozentual zweistelligen Margen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.