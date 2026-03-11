Porsche vz. Aktie
|38,25EUR
|0,58EUR
|1,54%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener hätten die ohnehin geringen Erwartungen im vierten Quartal noch verfehlt, schrieb Christian Frenes am Mittwoch nach Zahlen. Der Ausblick signalisiere einen längeren Weg zurück zu prozentual zweistelligen Margen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Neutral
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
38,02 €
|
Abst. Kursziel*:
5,21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,58%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: Porsche is realigning itself: 'Leaner, faster and even more desirable' (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Porsche stellt sich neu auf: „Schlanker, schneller und noch begehrlicher“ (EQS Group)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels deutlich im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
10.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|13:15
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:22
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:15
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:22
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:55
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|13:15
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:22
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|13:59
|Oracle Buy
|UBS AG
|13:30
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:20
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|13:17
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|13:17
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|13:15
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:12
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:12
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:09
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:51
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:33
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11:32
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|10:49
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Hold
|Warburg Research
|10:44
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|10:43
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|10:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|10:37
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:03
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|10:02
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:47
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:35
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.