LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rüstungskonzern habe die Erwartungen 2025 ein wenig verfehlt, während der Ausblick auf 2026 nicht so schlecht ausfalle wie befürchtet, schrieb Afonso Osorio am Mittwochmorgen. Das Ziel für den freien Barmittelzufluss erscheine sehr konservativ./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.