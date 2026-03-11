Rheinmetall Aktie
|1 543,00EUR
|-97,00EUR
|-5,91%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rüstungskonzern habe die Erwartungen 2025 ein wenig verfehlt, während der Ausblick auf 2026 nicht so schlecht ausfalle wie befürchtet, schrieb Afonso Osorio am Mittwochmorgen. Das Ziel für den freien Barmittelzufluss erscheine sehr konservativ./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2 175,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 520,00 €
|
Abst. Kursziel*:
43,09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 544,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,87%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
13:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2060 Euro (dpa-AFX)
|
13:16
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2300 Euro (dpa-AFX)
|
12:48
|Rheinmetall meldet kräftiges Wachstum und erhöht Dividende deutlich - Aktie dennoch leichter (finanzen.at)
|
12:37
|AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall schwächeln - Zahlen mau, Prognose durchwachsen (dpa-AFX)
|
12:27
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:27
|DAX aktuell: DAX sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 543,00
|-5,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:59
|Oracle Buy
|UBS AG
|13:30
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:20
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|13:17
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|13:17
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|13:15
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:12
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:12
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:09
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:51
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:33
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11:32
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|10:49
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Hold
|Warburg Research
|10:44
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|10:43
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|10:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|10:37
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:03
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|10:02
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:47
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:35
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.