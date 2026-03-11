HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Waffenschmiede seien durchwachsen ausgefallen, die mittelfristigen Aussichten blieben aber stark, schrieb George McWhirter in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.