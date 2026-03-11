NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe leicht über dem Konsens gelegen, schrieb Richard Edwards am Mittwoch nach den Zahlen. Der neue Ausblick auf 2027 entspreche den Erwartungen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.