Inditex Aktie

53,62EUR 1,30EUR 2,48%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

11.03.2026 11:09:36

Inditex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe leicht über dem Konsens gelegen, schrieb Richard Edwards am Mittwoch nach den Zahlen. Der neue Ausblick auf 2027 entspreche den Erwartungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,62 € 		Abst. Kursziel*:
10,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,03%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

