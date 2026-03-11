BP Aktie
|5,85EUR
|0,11EUR
|1,93%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Buy" belassen. Bis zu einer Öffnung der Straße von Hormus dürfte die Ölknappheit ausgeprägt bleiben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend. Der Schlüssel für eine Entspannung der Lage sei also eine Öffnung der Meeresenge. Wegen der Knappheit an Flüssiggas blieben die Preise hierfür in Europa auf hohem Niveau./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5,20 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,04 £
|
Abst. Kursziel*:
3,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,85%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:27
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
10.03.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.03.26
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
10.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
10.03.26
|Optimismus in London: FTSE 100 mittags in Grün (finanzen.at)
|
10.03.26
|Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)