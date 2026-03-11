RENK Aktie

53,79EUR -1,74EUR -3,13%
RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 13:09:42

RENK Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf die Jahreszahlen des Panzergetriebe-Herstellers biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Renk sollte 2026 von deutschen und internationalen Großaufträgen für Militärfahrzeuge profitieren. Die Aktie sei angesichts eines Abschlags zum europäischen Sektor attraktiv bewertet./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,58 € 		Abst. Kursziel*:
41,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,29%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

mehr Analysen
13:09 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 RENK Buy Warburg Research
06.03.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
06.03.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RENK 53,84 -3,04% RENK

Aktuelle Aktienanalysen

13:59 Oracle Buy UBS AG
13:30 Lufthansa Halten DZ BANK
13:20 Inditex Buy Deutsche Bank AG
13:17 Renault Hold Deutsche Bank AG
13:17 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
13:15 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:12 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:12 Inditex Equal Weight Barclays Capital
13:09 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
13:09 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:09 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:08 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
13:04 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
13:02 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
12:59 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
12:56 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:52 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
11:51 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:51 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:50 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:50 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
11:37 BBVA Buy Deutsche Bank AG
11:34 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:33 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
11:32 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
11:20 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
11:15 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:09 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:09 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:54 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:50 VINCI Overweight Barclays Capital
10:49 Volkswagen Neutral UBS AG
10:48 GEA Hold Warburg Research
10:44 Bayer Overweight Barclays Capital
10:43 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
10:38 DHL Group Overweight Barclays Capital
10:37 Tesla Equal Weight Barclays Capital
10:37 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
10:06 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
10:03 BBVA Overweight Barclays Capital
10:02 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:55 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09:47 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
09:47 Inditex Outperform RBC Capital Markets
09:46 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:46 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09:35 Porsche vz. Hold Warburg Research
09:35 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen