RENK Aktie
|53,79EUR
|-1,74EUR
|-3,13%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf die Jahreszahlen des Panzergetriebe-Herstellers biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Renk sollte 2026 von deutschen und internationalen Großaufträgen für Militärfahrzeuge profitieren. Die Aktie sei angesichts eines Abschlags zum europäischen Sektor attraktiv bewertet./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,58 €
|
Abst. Kursziel*:
41,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,29%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
10.03.26
|MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RENK-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.03.26
|GNW-DD: Renk Group AG: Anja Mänz-Siebje, Verkauf (dpa-AFX)
|
09.03.26
|GNW-DD: Renk Group AG: Anja Mänz-Siebje, Kauf (dpa-AFX)
|
07.03.26
|GNW-DD: Renk Group AG: Sevinc Sagel, Verkauf (dpa-AFX)
|
07.03.26
|GNW-DD: Renk Group AG: Sevinc Sagel, Kauf (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Rüstungswerte fester: Rheinmetall, RENK, TKMS und HENSOLDT legen zu (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
Analysen zu RENK
|13:09
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|53,84
|-3,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:59
|Oracle Buy
|UBS AG
|13:30
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:20
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|13:17
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|13:17
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|13:15
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:12
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:12
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13:09
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:09
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|13:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:51
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:33
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11:32
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:20
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|10:49
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Hold
|Warburg Research
|10:44
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|10:43
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|10:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|10:37
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:03
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|10:02
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:47
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:35
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.