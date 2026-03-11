DHL Group Aktie

46,14EUR -0,19EUR -0,41%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

11.03.2026 10:38:22

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Krieg im Nahen Osten eröffneten sich für den Logistiker geschäftliche Möglichkeiten, schrieb Marco Limite am Dienstagabend. Diese seien aber noch nicht zu quantifizieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46,08 € 		Abst. Kursziel*:
17,19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

