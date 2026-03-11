HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hellofresh auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Daten von Barclaycard deuteten darauf hin, dass der Kochboxenversender am 18. März über ein schwaches erstes Geschäftsquartal in den USA berichten werde, schrieb Andrew Ross in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Nach den Aussagen des Unternehmens im Februar wäre aber das keine Überraschung./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
Unternehmen:
HelloFresh
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
4,74 €
Abst. Kursziel*:
37,22%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
4,74 €
Abst. Kursziel aktuell:
37,16%
Analyst Name::
Andrew Ross
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
10.03.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
10.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
10.03.26
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
10.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
09.03.26
|EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
09.03.26
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
09.03.26
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information (EQS Group)
06.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu HelloFresh
|13:04
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|4,72
|-1,54%
