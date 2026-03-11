FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Bei hauseigenen Investorengesprächen habe das Management des Industriegasekonzerns auf starke Wachstumstreiber und einen rekordhohen Auftragsbestand verweisen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Vertrauen in die weitere Geschäftsentwicklung zeige sich auch in der deutlichen Dividendenerhöhung über die vergangenen drei Jahre./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET





