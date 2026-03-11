Air Liquide Aktie

166,00EUR -0,80EUR -0,48%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 11:34:17

Air Liquide Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Bei hauseigenen Investorengesprächen habe das Management des Industriegasekonzerns auf starke Wachstumstreiber und einen rekordhohen Auftragsbestand verweisen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Vertrauen in die weitere Geschäftsentwicklung zeige sich auch in der deutlichen Dividendenerhöhung über die vergangenen drei Jahre./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
166,14 € 		Abst. Kursziel*:
23,39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
166,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,49%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Air Liquide S.A.

mehr Analysen
11:34 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
26.02.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.02.26 Air Liquide Buy UBS AG
23.02.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Air Liquide S.A. 165,82 -0,59% Air Liquide S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

11:52 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
11:51 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:51 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:50 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:50 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
11:37 BBVA Buy Deutsche Bank AG
11:34 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:33 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
11:32 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
11:20 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
11:15 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:09 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:09 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:54 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:50 VINCI Overweight Barclays Capital
10:49 Volkswagen Neutral UBS AG
10:48 GEA Hold Warburg Research
10:44 Bayer Overweight Barclays Capital
10:43 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
10:38 DHL Group Overweight Barclays Capital
10:37 Tesla Equal Weight Barclays Capital
10:37 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
10:06 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
10:03 BBVA Overweight Barclays Capital
10:02 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:55 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09:47 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
09:47 Inditex Outperform RBC Capital Markets
09:46 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:46 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09:35 Porsche vz. Hold Warburg Research
09:35 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:22 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:17 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:16 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 Renault Outperform Bernstein Research
08:46 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08:45 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08:42 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
08:35 SAP Buy UBS AG
08:25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:07 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:55 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:45 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 Volkswagen Overweight Barclays Capital