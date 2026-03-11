CTS Eventim Aktie
|69,30EUR
|0,20EUR
|0,29%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Expansion des US-Kontrahenten Live Nation Entertainment dürfte sich nur begrenzt negativ auf CTS Eventim auswirken, schrieb Bernd Klanten am Dienstagabend. Auch Sorgen bezüglich der Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz seien überzogen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
