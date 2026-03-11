CTS Eventim Aktie

69,30EUR 0,20EUR 0,29%
CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

11.03.2026 10:37:06

CTS Eventim Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Expansion des US-Kontrahenten Live Nation Entertainment dürfte sich nur begrenzt negativ auf CTS Eventim auswirken, schrieb Bernd Klanten am Dienstagabend. Auch Sorgen bezüglich der Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz seien überzogen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
69,00 € 		Abst. Kursziel*:
59,42%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
69,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58,73%
Analyst Name::
Bernd Klanten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CTS Eventim

