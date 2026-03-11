Porsche vz. Aktie

37,80EUR 0,13EUR 0,35%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

11.03.2026 20:57:14

Porsche vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG nach Jahreszahlen von 58 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Autobauer bis 2027 gesenkt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies reflektiere ein leicht geringeres Umsatzwachstum wegen der beim Macan anstehenden Modellumstellung. Mit Blick auf das neue Kursziel verwies der Experte auch auf den in die Zukunft verschobenen Bewertungshorizont./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
37,61 € 		Abst. Kursziel*:
32,94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
37,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,28%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

