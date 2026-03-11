NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG nach Jahreszahlen von 58 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Autobauer bis 2027 gesenkt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies reflektiere ein leicht geringeres Umsatzwachstum wegen der beim Macan anstehenden Modellumstellung. Mit Blick auf das neue Kursziel verwies der Experte auch auf den in die Zukunft verschobenen Bewertungshorizont./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:30 / GMT



