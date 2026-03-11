Porsche vz. Aktie
|37,80EUR
|0,13EUR
|0,35%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG nach Jahreszahlen von 58 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Autobauer bis 2027 gesenkt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies reflektiere ein leicht geringeres Umsatzwachstum wegen der beim Macan anstehenden Modellumstellung. Mit Blick auf das neue Kursziel verwies der Experte auch auf den in die Zukunft verschobenen Bewertungshorizont./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37,61 €
|
Abst. Kursziel*:
32,94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,28%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
